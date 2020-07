''Escursioni Musicali al Castellaccio 2020'', l’assessorato al Turismo stanzia 3.500 euro

Mario Caputo: “Un percorso di valorizzazione del monumento”

PALERMO, 29 luglio – Con un finanziamento pari a 3.500 euro, l’assessorato regionale al Turismo, stanzia fondi per attività culturali, manifestazioni ed eventi all'interno del Castellaccio di Monreale. Le attività riguardano l'evento "Escursioni Musicali al Castellaccio 2020" che avranno luogo dal 23 agosto al 27 settembre.

La manifestazione scaturisce dall'iniziativa del Club Alpino Siciliano, presieduto da Mario Crispi, il quale ringrazia l'assessore Messina per il patrocinio della manifestazione.

Ai ringraziamenti si unisce anche il parlamentare di Forza Italia all'Ars, Mario Caputo, che afferma: "Sono grato all'assessore Messina per questa opportunità che avvia il percorso di valorizzazione del monumento, sito di grande interesse e visitato da numerosi appassionati".

Si preannuncia inoltre che lunedì 3 agosto alle 9.30, Mario Caputo incontrerà l’assessore ai Beni Culturali, Alberto Samonà, per avviare un tavolo tecnico per discutere sulla necessità di interventi di natura strutturale.

"Il Castellaccio – conclude Caputo – rappresenta un importante monumento di grande interesse storico. La sua valorizzazione è necessaria non solo per il territorio di Monreale, ma proprio per l'interesse culturale e monumentale del sito. Ad oggi infatti ha il grande contributo del Centro Alpino e del suo Presidente Crispi. Ritengo che avviare una programmazione per individuare interventi per la ristrutturazione del sito abbia risvolti positivi, sia per l'aspetto culturale che per quello economico, legato al comparto del turismo".