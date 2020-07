Carmine, l’Urega termina la gara, in autunno forse il via ai lavori

Se l’è aggiudicata in via “provvisoria" la Coestra srl di Marineo

PALERMO, 30 luglio – E’ la Coestra srl, con sede a Marineo, l’impresa che, al momento, risulta prima in graduatoria nella gara per aggiudicare i lavori finalizzati alla riqualificazione del quartiere Carmine. È questo il risultato dei lavori prodotti dall’Urega, che ha avanzato la proposta al Comune di Monreale.

La gara si è celebrata sulla base di una somma disponibile di 3 milioni 904 mila euro. Il comune adesso provvederà all’approvazione della proposta nonché alle verifiche di legge sull’aggiudicatario prima di affidare i lavori. Soddisfatti il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella, che hanno annunciato l’avvio dei lavori entro l’autunno. Va ricordato che l’impresa si è aggiudicata l’appalto in via provvisoria, prevalendo tra un lotto di 263 imprese.

Il progetto esecutivo è stato curato da un gruppo di tecnici dell’Area Pianificazione del Territorio del Comune.

“Il nostro obiettivo è quello di andare a riqualificare i quartieri storici della nostra città – hanno dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Geppino Pupella – con il Carmine inizia un percorso che intendiamo continuare con altri quartieri per lo sviluppo e la riqualificazione di tutto il territorio. Il progetto realizzato dall’ingegnere Pietro Faraone é stato finanziato con le risorse del “Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno. Le somme sono destinate agli interventi, individuati per l’attuazione del “Patto per lo Sviluppo della Sicilia” dal Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana che ha inserito il progetto per il finanziamento.

Nelle prossime settimane l’amministrazione comunale, attraverso una conferenza stampa, spiegherà alla cittadinanza in che cosa consisterà il progetto, che tipi di interventi saranno realizzati, soffermandosi pure sugli inevitabili disagi che si renderanno necessari per consentire lo svolgimento dei lavori.