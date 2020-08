Puliti dentro, sporcaccioni fuori: a pagarne le conseguenze è via Baronio Manfredi

Giorni fa l ’ intervento dei volontari, ma resta ancora una discarica a cielo aperto. LE FOTO

MONREALE, 3 agosto – Circa due settimane fa erano stati i volontari di “Basta crederci” ad intervenire, bonificando l’intera arteria rimuovendo la vegetazione selvaggia che insisteva lungo la via.

Oggi, diversi residenti lamentano l’inciviltà di alcuni cittadini che compromettono, nuovamente, il decoro della strada, riscontrando la presenza di numerosi rifiuti indifferenziati e di quelli ingombranti. Possibile che il mancato smaltimento degli scarti vegetali, raccolti complessivamente all’altezza del civico 40 di via Baronio Manfredi dall’azione di volontariato, in prossimità dell’ingresso che permette l’accesso al TED, suggerisca agli “sporcaccioni” – non possiamo qualificarli diversamente – di adagiare sul tappeto di sterpaglie qualsiasi tipologia di rifiuto. Sacchi pieni, cartone, plastica ed elementi di ogni natura. Persino un materasso arrotolato arricchisce lo scempio totale che si registra, tutt’ora, davanti le abitazioni, insieme alle componenti d’arredo – smaltite probabilmente in seguito ad uno sbarazzo – accatastate ai limiti del marciapiede. D’altronde, è più semplice mantenere pulita casa propria e contaminare la città.