La voglia d’evasione e di mollare tutto con ''Bora Bora'', l’ultimo singolo di Pietro Messina

Il brano è già disponibile per lo streaming sulle principali piattaforme

MONREALE, 4 agosto – È imminente l'arrivo del giovane cantante monrealese Pietro Messina nelle radio nazionali e internazionali, direttamente da… “Bora Bora”, questo è il titolo del suo ultimo singolo. Pietro Messina ci farà ballare a ritmo di Reggaeton con il featuring di Manfredi e Area.

Il brano “Bora Bora” composto ed arrangiato da Fabio Castorino, al cui testo ha collaborato Andrea Battaglia, è stato prodotto negli studi della Roxy Studio di Palermo ed esce con la omonima etichetta siciliana.

Per questo viaggio a “Bora Bora” ha collaborato anche la Me&U Records and Artists Management di Londra, affiancando il team anche nella prima esperienza radiofonica nazionale di Pietro.

Il brano è disponibile per l’acquisto e per lo streaming già dal 31 luglio.

iTunes: https://apple.co/2PhvaCV

Spotify: https://spoti.fi/3hTqAr4

Il brano parla del desiderio di mollare tutto, di staccare la spina e andare in vacanza fuggendo dalla routine e dallo stress giornaliero.

Fresco e frizzante, "Bora Bora” è un viaggio d’estate, il desiderio di allontanarsi da tutto, di prendere il primo aereo per raggiungere una meta cosi lontana da abbandonare una tecnologia troppo presente nelle nostre vite.

Prepararsi per un lungo viaggio insieme agli amici, e farlo attraverso una grande festa, è il modo migliore per rendere speciale un momento che anticipa ricordi indelebili.

La canzone è affiancata da un video, prodotto da Atom Inc.:

https://youtu.be/UnhfDXbFfzQ

Pietro Messina, classe 2001, ha già ricevuto diversi riconoscimenti vincendo vari concorsi, anche internazionali. Pietro sta preparando il suo primo album stringendo importanti collaborazioni.

La Roxy Studio Records è stata fondata da Massimo Pitti e Fabio Castorino nel luglio del 2019, quando lo studio di registrazione omonimo decide di pubblicare autonomamente le produzioni dei propri artisti.

Lo scopo iniziale, quello di dare spazio ai musicisti del proprio territorio, si trasforma ben presto in un’apertura verso vari stili musicali e collaborazioni di ogni genere, e si fa subito apprezzare per la qualità delle sue produzioni, alcune delle quali stanno scalando le classifiche di vendita dei maggiori digital stores.