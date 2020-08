Il maestro Nicolò Giuliano dona una sua opera artistica della collezione ''Re e Regine'' e due targhe in pietra lavica maiolicata

Saranno collocate in via Benedetto D’Acquisto, all’ingresso del centro abitato della cittadina

MONREALE, 4 agosto – Il maestro Nicolò Giuliano dona una sua opera artistica della collezione “Re e Regine” e due targhe in pietra lavica maiolica che sarà installata nella rotatoria tra la via Palermo e la via Benedetto D’Acquisto all’ingresso della città.

I pezzi unici, andranno a valorizzare il patrimonio artistico della Città di Monreale, che dallo scorso anno ha ottenuto da parte del ministero per le Attività Produttive il riconoscimento per entrare a far parte dell’Associazione Italiana Città delle Ceramiche.

L’opera della collezione “Re e Regine” verrà collocata in condizioni di sicurezza ambientale e verrà custodita e monitorata in una teca di vetro.

Tali opere, accresceranno il valore del patrimonio artistico della Città di Monreale. “Siamo grati al maestro Nicolo’ Giuliano – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono – di avere messo a disposizione la sua opera per abbellire uno degli ingressi storici della nostra città mettendo in risalto le nostre tradizioni artistiche e artigianali”. Tutto l’iter amministrativo verrà seguito dall’APST Sezione Cultura-Turismo-Sport-Spettacolo che si occuperà anche dell’inventario dell’opera.



Intanto, l’assessore alle Attività Produttive Geppino Pupella che sta seguendo tutta la fase progettuale e artistica per la installazione dell’opera e delle due targhe che indicheranno una Città della Ceramica e una città del Mosaico, ha reso noto che questa iniziativa si inserisce sempre nella programmazione di valorizzazione che segue il riconoscimento di Monreale Città della Ceramica all’interno dell’associazione nazionale che il prossimo 4 settembre ha organizzato, l’assemblea generale che si terrà nella città di Faenza dove hanno sede gli uffici amministrativi . “Far parte di questo organismo – ha aggiunto Pupella è importante in quanto ci proietta all’interno di circuiti internazionale dove ci auguriamo di potere inserire le nostre ceramiche”.

“Come ho avuto modo di dire in diverse occasioni pubbliche - dichiara Nicolò Giuliano – ho dedicato la mia vita all’arte ed alla diffusione della cultura della bellezza convinto che dalla promozione di questi valori, si possa sviluppare una vera comunità civile armoniosa e feconda. A Monreale, poi, nella quiete della mia fabbrica e nel silenzio del mio laboratorio, mi sono dedicato alla promozione della cultura della ceramica artistica ed alla formazione di nuove generazioni di ceramisti, battendomi strenuamente per l’autorevole riconoscimento ministeriale di Monreale Città della Ceramica”.