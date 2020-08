Monreale, l’occhio di falco delle telecamere smaschera il lancio del sacchetto selvaggio

Le telecamere “inchiodano” i cittadini incivili. Attivo un nuovo numero per lo smaltimento degli ingombranti. LE FOTO

MONREALE, 6 agosto – Beccati dalle telecamere installate dal Comune numerosi cittadini incivili che conferivano in modo selvaggio i rifiuti creando delle discariche a cielo aperto. Molte vie e siti di Poggio San Francesco , San Martino delle Scale e altre zone considerati dei polmoni verdi del territorio monrealese sono stati trasformati in discariche abusive, per l’inciviltà di numerosi cittadini, nonostante i controlli da parte della Polizia Municipale per limitare il conferimento.

“E’ gravissimo – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - che ad oggi vi siano cittadini che non hanno a cuore il territorio in cui vivono e il fatto assume maggiore sconforto perché alcune persone immortalate avevano manifestato disappunto per alcune discariche e per l’illecito abbandono”. L’assessore all’Igiene Urbana Salvatore Grippi, ha reso noto che verranno intensificati i controlli con le telecamere e per quel che riguarda i rifiuti ingombranti è stato istituito il nuovo numero: 339 8275622, attivo dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30. I cittadini potranno richiedere il ritiro dei seguenti rifiuti ingombranti: mobili, materassi, reti, divani, poltrone, sedie, tavoli, frigoriferi, elettrodomestici, televisori, computer.