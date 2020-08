Monreale, il turismo muove i primi passi dopo il lockdown

In questi giorni gruppi di visitatori riempiono il centro storico. Intanto l'amministrazione studia un programma di eventi culturali

MONREALE, 6 agosto – Nelle piazze di Monreale tornano i turisti e la città comincia a colorarsi con la presenza di gruppi di stranieri, adulti e bambini, che camminano di nuovo per le strade del centro storico.

Nel duomo normanno, patrimonio dell’umanità, gruppi di famiglie, amici e turisti fai da tornano ad ammirare, con stupore, l’immagine del Cristo Pantocratore, meraviglia mondiale dell’arte musiva bizantina. Soddisfazione per questa ripresa viene espressa dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, dopo i lunghi mesi di grande difficoltà causati dalla pandemia che ha completamente isolato la città normanna. Intanto, l’amministrazione comunale, sta lavorando per creare delle iniziative artistiche, musicali e di svago che possano incrementare la ripresa delle attività commerciali, che cercano in tutti i modi di superare il grave momento di crisi post covid. “Siamo veramente contenti che da pochi giorni – ha dichiarato il primo cittadino – le nostre strade si stanno riempiendo di turisti e visitatori. Siamo fortemente impegnati in una azione di rilancio turistico e commerciale su tutti i fronti per dare impulso all’economia locale. Ci auguriamo che questo trend positivo possa crescere sempre di più restando sempre vigili alle misure anticovid”.

Intervenuto, frattanto, sulla questione, l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive Geppino Pupella: “Stiamo definendo un calendario di eventi - ha dichiarato il delegato - al fine di attrarre maggiori flussi turistici che nei prossimi giorni presenteremo alla stampa per poterlo promuovere per far crescere questo trend positivo“.