Era il Reclusorio delle Orfane Vergini, interviene la Regione: ospiterà minori stranieri non accompagnati

Sarà ristrutturato con 565 mila euro. Caputo: “Grazie al governo regionale

PALERMO, 6 agosto – Con decreto del dirigente generale dell'assessorato regionale alle Infrastrutture guidato da Marco Falcone sono stati finanziati per un importo di 565 mila euro i lavori per le opere di adeguamento infrastrutturale e messa in sicurezza dell'immobile sito in via Palermo, 65.

L'immobile verrà destinato a divenire una struttura di primissima accoglienza e alta specializzazione, per ospitare i minori stranieri non accompagnati all'interno del complesso immobiliare già destinato a reclusorio delle orfane vergini". A dichiararlo è il Deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo che sin dal suo insediamento ha sollecitato il finanziamento di questa importante opera pubblica che avrà una meritevole destinazione ad alta finalità sociale. Ringrazio l'assessore Marco Falcone e il governo regionale per avere destinato consistenti risorse per questa opera pubblica di alta valenza per il territorio e per l'attenzione verso il territorio e la città di Monreale. Adesso dopo la registrazione da parte della Ragioneria Generale - conclude Caputo- si procederà alle attività di indizione della gara di appalto. Questa importante opera può avere anche delle ricadute a livello occupazionale".