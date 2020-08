Tessere Ast per anziani e invalidi, al via il rilascio ed il rinnovo

Sarà possibile presentare istanza dal 17 agosto presso gli uffici comunali di via Venero, 117

MONREALE, 10 agosto – Il Comune di Monreale con avviso pubblico ha reso noto che è possibile richiedere il rilascio o il rinnovo delle tessere di circolazione Ast (Azienda Siciliana Trasporti) per anziani ed invalidi in relazione all'anno 2021.

Per avere diritto alla tessera per il trasporto gratuito per gli anziani è necessario il requisito dell'età - 55 anni per le donne e 60 per gli uomini - ed il possesso di un reddito ISEE non superiore a 9.600 euro in caso di anziano solo e di 19.200 euro nel caso di nucleo familiare con più componenti.

Gli anziani in possesso dei requisiti potranno presentare domanda di rilascio o di rinnovo della tessera dal 17 agosto al 21 settembre 2020 presso gli uffici comunali siti in via Venero, 117.

Hanno diritto alla tessera anche gli invalidi con almeno al 67%, che potranno invece presentare richiesta dal 17 agosto al 31 ottobre 2020.

Per gli invalidi sarà necessario allegare all'istanza fotografia formato tessera, copia conforme del certificato di invalidità e ricevuta di versamento di 3,38 euro intestato all'Ast di Palermo.