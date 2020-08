Emergenza incendi, Caputo: ''Non più rinviabile la riforma del settore forestale''

“I mezzo sono logori e serve pure un potenziamento delle guardie a presidio del territorio”

PALERMO, 16 agosto - Gli ultimi e devastanti incendi che hanno coinvolto diverse aree boschive siciliane impongono una immediata riforma del settore forestale. " A dichiararlo è Salvino Caputo responsabile del Dipartimento regionale per le attività produttive di Forza Italia in Sicilia.

Caputo ha chiesto al presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia all'Ars di intestarsi la legge di riforma del settore forestale e dell'antincendio in Sicilia. " Il personale forestale è avanti negli anni, e nonostante il loro grande impegno è sempre più difficile contrastare incendi sempre più dolosi. I mezzi sono oramai logori ed insufficienti e serve un potenziamento delle guardie forestali a presidio del territorio anche in termini di prevenzione.

I danni - ha precisato Salvino Caputo - oltre all'ecosistema e alla sicurezza del territorio se alle persone stanno creando enormi conseguenze alle imprese agricole e zootecniche che lamentano le conseguenze in termini economici e alle colture determinate dagli incendi che rendono per anni inutilizzabili Intere aree. Danni stimati in milioni di euro. Forza Italia da sempre vicina alle istanze del mondo produttivo deve avviare in percorso legislativo e parlamentare per una riforma completa del settore forestale anche in termini di sicurezza del territorio e di sostegno alle imprese colpite dal fenomeno degli incendi".