Coronavirus, in Sicilia 39 casi in più e una vittima: è la settimana più critica dal lockdown

Continuano a salire i contagi nell’isola in maniera preoccupante

PALERMO, 16 agosto – In Sicilia il coronavirus non accenna ad arrestarsi: nella giornata odierna c’è stato un incremento di 39 nuove persone positive e si è verificato anche un decesso. Di questi, 10 sarebbero casi associabili ai rientri dall’isola di Malta. Il numero totale degli attualmente positivi è salito dunque a 712 unità, mentre 285 sono i decessi registrati nella regione dall’inizio della pandemia.

I nuovi contagi sono così ripartiti nelle province: 5 a Palermo, 12 nel Catanese, 9 a Ragusa, 8 nel Trapanese, 4 a Siracusa e 1 nel Messinese. Intanto un nuovo focolaio è stato registrato in una struttura per anziani a Modica, dove i contagiati, tra personale e pazienti, sarebbero al momento 9.

Di seguito gli altri dati sulla situazione: 51 sono i pazienti ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva; 656 persone si trovano in isolamento domiciliare, mentre il numero complessivo dei guariti dall’inizio della pandemia è di 2.769 unità su 3.766 casi totali. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.043 i tamponi effettuati.