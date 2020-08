Coronavirus, oggi ''solo'' 14 casi in più: preoccupa il focolaio di Villabate

Il numero dei positivi nell’Isola sale a 718

PALERMO, 17 agosto – I nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore sono 14 e dunque il numero totale degli attualmente positivi è salito a 718 unità (ieri si attestava a 712 ma bisogna conteggiare 6 guarigioni e 1 decesso).

Le vittime del coronavirus nell’Isola sono complessivamente 286: a Paternò, in provincia di Catania, un dipendente comunale 56enne non ce l’ha fatta. 60 è il numero dei ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva. Per tutti gli altri positivi al virus è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare.

Intanto Villabate è tornata a temere il coronavirus. Dopo un unico caso registrato nel centro del palermitano a marzo, che non aveva provocato ulteriori contagi, il primo cittadino villabatese Vincenzo Oliveri ha comunicato la presenza di 7 persone risultate positive al Covid-19 e di altri 20 abitanti in attesa degli esiti dei tamponi. Il focolaio avrebbe tratto origine dal rientro di una persona da Malta.

Ha fatto discutere non poco la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, con la quale è stata decisa la chiusura delle discoteche e che ha reso obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi pubblici dalle ore 18:00 alle ore 6:00, anche all’aperto: in tale fascia oraria si verificherebbero più assembramenti rispetto a tutte le altre ore del giorno. In merito alla riapertura degli istituti di istruzione, il ministro ha affermato: “La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”.