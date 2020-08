Coronavirus Sicilia, 13 i casi in più. Intesa raggiunta tra Asp e sindaco Orlando per test sierologici

Oggi è stato registrato un incremento dei contagi dello 0,3%

PALERMO, 18 agosto – I nuovi casi di Covid-19 in Sicilia sono 13, uno in meno rispetto a ieri. Il numero dei ricoverati con sintomi si attesta a 54 unità, ed è rimasto a sei il numero dei pazienti dei reparti di terapia intensiva.

Tutti gli altri cittadini contagiati sono in isolamento domiciliare (662) mentre il numero totale degli attualmente positivi è di 722 unità. Dall’inizio della pandemia sono stati dunque, in totale, 3.793 i siciliani che hanno contratto la malattia da coronavirus, mentre risultano essere 2.785 i dimessi guariti; invariato è il numero dei decessi, ad oggi 286.

Intanto il primo cittadino del capoluogo di regione Leoluca Orlando e l’Azienda Sanitaria Provinciale hanno stabilito un accordo tramite il quale è stata disposta la possibilità, per tutti i dipendenti comunali, di effettuare dei test sierologici atti a individuare gli anticorpi della malattia. Il provvedimento è a discrezione dei singoli lavoratori, non comporterà dei costi a loro carico e sarà utile a prevenire dei contagi che potrebbero essere provocati dallo svolgimento di attività a contatto con il pubblico. Coloro che aderiranno dovranno comunicarlo entro una settimana, affinché l’Amministrazione possa avere un quadro approssimativo delle spese da affrontare.

Orlando ha così commentato: “E’ un’opportunità per dare tranquillità e sicurezza ai lavoratori del Comune e a tutti i cittadini con cui quotidianamente gli stessi entrano in contatto. Allo stesso tempo si tratta di un valido contributo a raccogliere dati epidemiologici fondamentali per chi è impegnato a delineare le politiche sanitarie e di contrasto alla diffusione del virus”.