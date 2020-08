Rovi, rami e... bambini: alla Novelli le sterpaglie sono ancora lì

Dopo l'intervento dei volontari non sono state più recuperate. LE FOTO

MONREALE, 19 agosto – Senza alcun dubbio non un connubio perfetto. Eppure purtroppo, già da un po' di tempo, continua ad essere così. Le sterpaglie accumulatesi dopo l'intervento dei volontari di "Basta Crederci" non sono ancora state prelevate da chi di competenza e rischiano seriamente di costituire un pericolo per l'incolumità dei piccoli nei paraggi.

I due spiazzali del plesso Pietro Novelli infatti sono stati adibiti per i mesi estivi all'attività ludica indirizzata proprio ai bambini che, in compagnia di coetanei e istruttori, si ritrovano quotidianamente ad affollare la scuola, aggirandosi però alquanto pericolosamente nei pressi dei rovi secchi che sono stati accumulati proprio di fianco all'area giochi.

La condizione di pericolosità, segnalata già da qualche tempo non solo dai genitori ma anche dai volontari stessi - che hanno voluto operare con l'obiettivo di ridar lustro ai due spiazzali e agli esigui terreni ad essi adiacenti, assediati dall'incuria - non si è ancora risolta in un intervento da parte chi invece dovrebbe provvedere alla raccolta e allo smaltimento di rami e foglie di risulta, compito non certamente spettante ai volontari.