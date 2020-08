Coronavirus: 45 nuovi positivi in Sicilia, al porto di Palermo misure straordinarie dopo l’attracco della Msc Grandiosa

Salito a 766 il numero degli attualmente positivi nell’Isola, tamponi e capienza ridotta per la prima nave da crociera in mare dall’inizio della pandemia

PALERMO,19 agosto – 45 nuovi tamponi hanno dato esito positivo: questi sono gli aggiornamenti odierni sui contagi da coronavirus in Sicilia. Sono 766 le persone attualmente positive, 61 quelle ricoverate con sintomi, di cui 8 in terapia intensiva; per i restanti 705 è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore una persona è guarita dal Covid-19, mentre i decessi rimangono 286. I tamponi effettuati oggi sono 2.406; il numero totale delle persone contagiate è di 3838 unità; 2.796 è invece il numero complessivo dei guariti.

Intorno alle 11 di stamattina ha attraccato al porto di Palermo la Msc Grandiosa, che fino a al 16 marzo 2021 effettuerà 30 scali presso il porto del capoluogo siciliano. E’ già noto che tutti i passeggeri dovranno sottoporsi al tampone e inoltre verrà garantito al suo interno un sufficiente distanziamento fisico data la ridotta capienza (ospiterà il 30% di viaggiatori in meno rispetto alla normalità). Misure straordinarie saranno prese anche per quanto riguarda le escursioni e i pasti, al fine di garantire a tutti crociere sicure e Covid-free.