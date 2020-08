Bonus bebè 2020, al via le istanze

Sarà possibile rivolgersi per le istanze agli uffici comunali di Via Venero, 117

MONREALE, 20 agosto – Così come previsto dalla normativa regionale in materia, è possibile presentare istanza per l'erogazione del bonus regionale di 1.000 euro in favore dei bambini nati o adottati nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2020. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale con avviso pubblico.

Possono presentare istanza un genitore o i soggetti esercenti la potestà parentale in presenza di alcuni specifici requisiti. Oltre alla cittadinanza italiana o alla titolarità di permesso di soggiorno è richiesta la residenza nel territorio della regione al momento del parto o dell'adozione, mentre per i soggetti in possesso di permesso di soggiorno la residenza da almeno 12 mesi nel territorio regionale. Il nucleo familiare del richiedente dovrà inoltre avere un indicatore ISEE non superiore a 3.000 euro in riferimento ai redditi del 2019.

Tre le scadenze previste per la presentazione delle domande: entro il 28 agosto 2020 per i nati dall'1 gennaio al 30 giugno; entro il 30 ottobre 2020 per i nati dall'1 luglio al 30 settembre; entro il 29 gennaio 2021 per i nati dall'1 ottobre al 31 dicembre.

L'istanza dovrà essere presentata su apposito modulo da ritirare presso gli uffici comunali siti in via Venero 117 e disponibili sul sito internet del Comune di Monreale.