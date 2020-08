Coronavirus: impennata di contagi in tutta la Penisola, sono 37 quelli registrati in Sicilia

Coronavirus: impennata di contagi in tutta la Penisola, sono 37 quelli registrati in Sicilia

Nelle ultime ventiquattro ore in tutto il territorio nazionale si registra un incremento di 845 casi

PALERMO, 20 agosto – I casi di coronavirus in Sicilia sono in tutto 790: di questi, per 741 è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare; 41 pazienti sono ricoverati con sintomi e 8 si trovano nei reparti di terapia intensiva.

In tutta la regione sono stati effettuati 2.982 nuovi tamponi; 3.785 sono i contagi totali registrati dall’inizio della pandemia; 2.799 persone sono state dichiarate definitivamente guarite. Rimane a 286 unità il numero dei decessi.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi di contagio, essi sono così ripartiti nelle province siciliane: sono 10 i positivi a Palermo; 7 nel Catanese; 7 a Messina; 9 nel Ragusano; 4 a Siracusa. Non risultano nuovi casi nella provincia di Trapani.

Oggi in Italia sono 845 i nuovi casi di Covid-19: Veneto, Lombardia e Lazio sono le regioni più colpite secondo il bollettino della giornata odierna. I contagi totali sono saliti a 255.516 unità, i nuovi decessi sono 6 e dunque il numero di questi ha raggiunto le 35.418. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile oggi nessuna regione italiana ha 0 contagi. Si tratta dei numeri più alti e preoccupanti dallo scorso 16 maggio.