Il Giro d’Italia si avvicina, a Monreale oggi l’ex campione del mondo Paolo Bettini

È venuto a girare un videoclip di presentazione della tappa. LE FOTO

MONREALE, 22 agosto – Comincia a respirarsi in maniera progressivamente più intensa l’aria del Giro d’Italia che – come è noto – partirà da Monreale il prossimo 3 ottobre. Stamattina a far visita alla cittadina normanna è arrivato il due volte campione del mondo, Paolo Bettini.

Per l’ex ciclista toscano, che – va ricordato – ha conquistato la medagli d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004 nella prova su strada, nonché i titoli iridati nel 2006 e nel 2007, un utile sopralluogo sotto il duomo, proprio nel punto in cui la tappa prenderà il via. Da Monreale, come sanno gli appassionati, prenderà ilvia la prima tappa, la Monreale-Palermo, una cronometro di 16 chilometri.

Bettini, che è stato anche ct della Nazionale azzurra, è arrivato a Monreale accompagnato da una troupe televisiva per girare una clip da 3 minuti che presenterà la tappa. Farà la stessa cosa presso ogni sede di partenza e di arrivo di ogni frazione, per mostrare con la sua esperienza, ai telespettatori insidie e difficoltà di ogni prova giornaliera.

L’ex campione del mondo è stato circondato dall’affetto di tantissimi fans, che non lo hanno dimenticato e che hanno “preteso” di scattare al suo fianco numerosi selfie.