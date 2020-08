Coronavirus, è un’escalation: in Sicilia 35 nuovi casi, 1210 in Italia

Coronavirus, è un’escalation: in Sicilia 35 nuovi casi, 1210 in Italia

Oggi 7 decessi. Musumeci ieri ha disposto la chiusura degli hotspot

PALERMO, 23 agosto – Sono 35 le persone risultate positive al tampone nella nostra isola. 60 pazienti sono ricoverati con sintomi e 10 di questi si trovano nei reparti di terapia intensiva. E’ cresciuto anche il numero di positivi al Covid-19 per i quali è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare (843).

In totale i casi di contagio nella regione sono attualmente 903. Le guarigioni sono ad oggi 2.813 e i casi totali dall’inizio della pandemia risultano essere 4.002. Nessun decesso anche oggi in Sicilia (il numero è fermo a 286).

I casi di contagio della giornata odierna sono così ripartiti: 8 a Catania; 8 nel Messinese; 4 in provincia di Palermo; 2 a Siracusa; 13 nel Ragusano.

Continua a preoccupare la situazione nel resto d’Italia: i nuovi casi sono infatti 1.210 e oggi sono stati 7 i decessi. Il Viminale ha intanto replicato all’ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci in cui si dispone l’allontanamento dei migranti dagli hotspot e dai centri di accoglienza entro un giorno. Dal Ministero dell’Interno è stato ribadito che la materia compete allo Stato e non alle singole regioni.