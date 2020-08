Emergenza incendi, se ne discuterà in Consiglio comunale

La seduta ordinaria è stata convocata per l'1 settembre alle 19

MONREALE, 25 agosto –Torna a riunirsi giorno 1 settembre alle 19 il Consiglio comunale di Monreale in seduta ordinaria per discutere in prima istanza dell'emergenza incendi che ha investito il territorio comunale di Monreale.

L'ordine del giorno prevede anche la trattazione dell'adozione della variante recante modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed il riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio. E' prevista inoltre la discussione sull'ordine del giorno riguardante la proposta di realizzazione di un impianto sportivo polivalente nella frazione di Grisì tramite la partecipazione al bando ''Sport e periferie 2020''.

La seduta si svolgerà a porte chiuse nel rispetto delle misure di prevenzione antiCovid.