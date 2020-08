Referendum, giovedì la nomina degli scrutatori

La commissione elettorale comunale è convocata per giovedì 27 agosto alle 9.30

MONREALE, 25 agosto – Continua l'iter amministrativo volto alla definizione delle procedure di legge in vista del referendum costituzionale che si terrà il 20 e 21 settembre 2020.

Dopo la revisione dinamica delle liste elettorali arriva la convocazione della commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori.

Con avviso pubblico, infatti, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha reso noto che giorno 27 agosto 2020 alle 9.30 la commissione elettorale comunale si riunirà in pubblica adunanza nella sede del Comune per le operazioni di nomina previste.

Saranno dunque nominati gli scrutatori addetti alle operazioni nei rispettivi uffici di sezione per il referendum costituzionale.