Terrasini, cede una ringhiera e una coppia cade giù

I due coniugi cinquantenni sono stati portati a Villa Sofia

MONREALE, 28 agosto – Una coppia originaria di Monreale è precipitata giù dopo un cedimento di una ringhiera del belvedere “Terzo Millennio” di Terrasini. La donna avrebbe battuto la testa mentre l’uomo avrebbe un trauma al bacino.

La “piazzetta degli innamorati” si è trasformata per i due coniugi in un luogo pericoloso, ma le condizioni dei due non sono gravi nonostante la caduta sia avvenuta da un’altezza di oltre due metri. Dopo l’accaduto sono arrivati i soccorsi del 118 mentre i Vigili Urbani hanno disposto il transennamento dell’area.

Il primo cittadino di Terrasini Giosuè Maniaci si è detto dispiaciuto dell’incidente e ha augurato alla coppia una pronta guarigione. Il parapetto ceduto è stato probabilmente consumato dalla prolungata esposizione al mare e alla salsedine e Maniaci ha sottolineato la continua manutenzione di cui il luogo necessita.