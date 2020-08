Associazione ''Con.Vi.Vi. l’autismo'', si sono chiuse oggi le attività estive

Sono stati coinvolti 50 tra bambini e ragazzi. LE FOTO

MONREALE, 28 agosto – L' associazione Con.Vi.Vi. l'autismo ha chiuso oggi le attività del tempo d'estate integrazione junior 2010, giunte alla loro quarta edizione.

Le attività del centro estivo, che si sono svolte presso la scuola primaria e secondaria Gugliemo II di Aquino, sono rientrate tra i progetti approvati dal comune di Monreale e hanno visto coinvolti 50 tra bambini e ragazzi (dai 3 ai 16 anni) impegnati in attività ludico ricreative dal 27 luglio al 28 agosto. L' associazione si occupa di integrazione sociale, dando possibilità di divertirsi e crescere insieme a soggetti portatori di handicap, bambini provenienti da comunità alloggio e categorie disagiate, promuovendo l'aggregazione tra pari, ognuno con la propria diversità, facendone una risorsa e non un problema. L'associazione si è avvalsa della collaborazione di professionisti, quali psicologhe, operatori H specializzati e volontari (per lo più studenti) che hanno prestato la propria opera con amore e dedizione. Quest' anno l'emergenza Covid 19 ha messo a dura prova il presidente Loredana Chiamone e il vicepresidente Santina Alduina, che per tutto il periodo del campus hanno messo in campo tutte le misure di sicurezza anti-covid e le hanno fatte rispettare sia ai fruitori del servizio sia agli operatori, mantenendo sempre alto il livello di attenzione e garantendo soprattutto l' utenza.



“Un ringraziamento particolare – si legge in una nota – va ai genitori e agli operatori che hanno ancora risposto fiducia nell' operato dell' associazione con.vi.vi l'autismo. Oggi si e' svolta una festa di chiusura attività, sempre nel pieno rispetto delle norme anti-covid e alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e della vicepreside della scuola Guglielmo II Liliana La Rocca, che ha ospitato ancora una volta l'associazione. Quest’anno l' associazione ha raccolto alimenti e prodotti per i randagi dell'associazione il pelo sul cuore di Monreale e li ha donati al presidente Silvana Lo Iacono, che per ricambiare ha offerto a tutti presenti granite fresche.