Emergenza rifiuti in via Linea Ferrata, l’appello dei residenti

“E’ una situazione insostenibile, chiediamo un serio intervento”. LE FOTO

MONREALE, 29 agosto – Tratti di strada rattoppati in maniera disastrosa, rifiuti di ogni tipo anche ai lati della carreggiata, abitanti incivili che riempiono di immondizia le varie aree già subito dopo gli interventi degli operatori.

E’ questa la quotidianità per chi vive in via Linea Ferrata, zona periferica del paese di Monreale la cui situazione igienica è quanto mai preoccupante. “Le strade vengono pulite, ma il giorno dopo ricomincia tutto da capo” lamentano i residenti. “La presenza del centro di raccolta differenziata viene da molti ignorata e i rifiuti vengono gettati ovunque: sulla carreggiata e ai lati, negli spiazzali, anche subito fuori dalle abitazioni”.

Materassi, pneumatici, parti di mobili e rifiuti indifferenziati: è tutto ciò che ci si ritrova davanti non appena si imbocca la via Linea Ferrata, dalla parte adiacente alla Circonvallazione di Monreale. Una situazione che, secondo quanto dichiarato dai residenti, va avanti da almeno quattro anni e che nel corso dell’ultimo anno sarebbe di molto peggiorata. I rifiuti sono praticamente ovunque, sono parte integrante della strada, a volte si mischiano con la vegetazione facendo un tutt’uno con essa.

E si tratta di una via che collega il nostro paese con varie frazioni e zone di campagna limitrofe: perché, dunque, versa in un tale stato di abbandono?

L’immondizia è in ogni angolo, tutto l’anno: quasi nulla cambia nel corso delle stagioni. La presenza di vetri rotti sull’asfalto provoca non pochi danni agli automobilisti: il residente che intervisto mi racconta di aver bucato completamente una gomma per questo motivo. “Io vivo a Parma ma i miei genitori abitano qui e ho preso a cuore questa situazione: spero vivamente che vengano presi dei provvedimenti seri ed efficaci. Non possiamo più continuare in questo modo”.