Coronavirus: 29 nuovi casi in Sicilia, 1.444 contagi nel resto della Penisola

Nella nostra regione i nuovi casi di contagio risultano in discesa rispetto a ieri

PALERMO, 29 agosto – Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno emanato il consueto bollettino volto a monitorare l’andamento della pandemia da Covid-19 nella nazione.

Secondo quanto comunicato nella giornata di oggi, i nuovi casi in Sicilia sono 29 e risultano in calo rispetto a ieri (quando erano stati 54). Il numero totale delle persone che hanno contratto la malattia da SARS-CoV-2 nell’Isola si attesta a 4.257 unità. Il numero totale dei dimessi guariti è salito a 2.887, mentre stabile rimane quello dei decessi (286 dall’inizio della pandemia).

Il numero totale degli attualmente positivi in Sicilia si attesta a 1.084 unità. Di questi, 70 pazienti sono ricoverati con sintomi, 10 si trovano nei reparti di terapia intensiva e per 1.004 persone è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. Secondo quanto comunicato nel bollettino di oggi, in Sicilia c’è stato un incremento dei casi di contagio dello 0,7%. Il numero dei tamponi effettuati nella regione dall’inizio della pandemia è salito a 343.982 unità.



I casi di contagio nelle province siciliane sono così distribuiti: 6 a Palermo, 5 a Messina, 5 nel Ragusano, 3 in provincia di Catania, 1 ad Agrigento, 2 a Enna, 1 nel Trapanese e 1 nel Siracusano. 5 dei 29 nuovi positivi al virus sono migranti e si trovano ad Agrigento (1), Marzamemi (1) e Pozzallo (3). Non si arrestano i contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime ventiquattro ore ne sono stati registrati 1.444 in più, oltre a un decesso.