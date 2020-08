Giro d’Italia, girato stamattina a Monreale uno spot in piazza Vittorio Emanuele

Protagonista delle riprese l’ex gregario di Marco Pantani, Marco Velo. LE FOTO

MONREALE, 31 agosto – Fervono in maniera sempre più intensa i preparativi in vista dell’avvio del Giro d’Italia, che – come è noto – avverrà a Monreale il prossimo 3 ottobre. Oggi per girare un promo, proprio in vista della corsa rosa, in piazza Vittorio Emanuele è arrivato l’ex ciclista Marco Velo.

L’ex corridore, che nel corso della sua carriera ricordiamo come ottimo gregario prima di Marco Pantani, poi di Stefano Garzelli, nella cittadina normanna ha girato un video al fianco del giornalista di Sky sport, Fabio Tavelli. Il video sarà tramesso nei prossimi giorni e servirà a presentare la tappa a cronometro Monreale-Palermo di 16 chilometri, della quale proprio oggi è stato svelato il percorso.

I ciclisti dopo la partenza da Monreale, transiteranno da corso Calatafimi, Corso Vittorio Emanuele e poi da via Roma, piazza Don Sturzo, via Dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via Libertà, piazza Vittorio Veneto e ritorno su via Libertà con arrivo prima di piazza Castelnuovo.