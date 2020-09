Rifacimento del ''Conca d’Oro'' e nuovo palazzetto dello sport, Monreale partecipa al bando

Il ministero mette a disposizione 700 mila euro, il comune vorrebbe approfittarne

MONREALE, 1 settembre – Al momento è solo un sogno, di quelli che, come tutti i sogni – si spera – non debbano svanire all’alba. L’idea di cambiare volto al panorama delle strutture sportive di Monreale, però, comincia a farsi largo e a riempire i cuori degli appassionati.

La notizia è che entro il prossimo 20 settembre l’amministrazione comunale presenterà sull’apposita piattaforma online predisposta dal ministero dello Sport, relativa al bando “Sport e periferie 2020”, il progetto per la ristrutturazione del campo sportivo “Conca d’Oro”, con annessa realizzazione di un palazzetto dello sport nella stessa area.

Si tratta di partecipare ad un bando per il quale sono a disposizione fino a 700 mila euro, al quale Monreale, storicamente assetata di impianti sportivi idonei alle esigenze della sua utenza, si presenta con tutte le carte in regola.

Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico del Comune, da quel che si apprende, è in fase avanzata di stesura e nelle prossime settimane l’ultimo “clic” sulla piattaforma potrebbe avviare un procedimento che tutti gli sportivi monrealesi attendono con ansia.

Innanzitutto il progetto prevede la posa del manto in erba sintetica sul campo di calcio, il vecchio e glorioso “Conca d’Oro”, che sfigura di fronte ad impianti analoghi in altri comuni, ormai dotati di tappeti erbosi di ultima generazione. Prevista pure la sistemazione di alcune pertinenze dell’impianto, a cominciare dagli spogliatoi attigui.

Ma la novità è che in cantiere c’è pure la realizzazione di un palazzetto dello sport nell’area sulla quale attualmente esiste il campo di calcio a 5, che ad oggi versa in condizioni precarie. In pratica, secondo i progettisti, verrà realizzata una struttura polivalente, che potrà ospitare incontri di volley, basket, calcio a 5, pallamano, anche di categorie nazionali, prevedendo al tempo stesso una tribunetta per il pubblico da circa 200 posti, su uno dei due lati corti, quindi alle spalle di una delle due porte. L’opera dovrebbe essere realizzata con strutture lamellari e copertura geodetica.

In questi giorni, come conferma il sindaco Alberto Arcidiacono, si stanno ultimando gli ultimi dettagli, in attesa di presentarsi al bando con fondate speranze. Da quel momento passeranno 90 giorni per ottenere risposta circa l’ammissibilità a finanziamento del progetto. Dopo di che l’iter potrà essere avviato.

Al momento, ovviamente, a correre veloce sono solo i sogni. Un’eventuale realizzazione di questa struttura, sarebbe però un fatto di portata storica per Monreale, che brilla per storia, cultura e tradizioni, ma di certo non per ricchezza di impianti sportivi. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.