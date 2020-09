Crisi idrica, a giorni l’installazione del quadro elettrico ad Aglisotto

Consentirà l’utilizzo della pompa di sollevamento posta a 180 metri di profondità

MONREALE, 2 settembre – Nei prossimi giorni potrebbero essere installati il quadro elettrico e il gruppo elettrogeno che consentiranno il funzionamento della pompa di sollevamento posta a 180 metri per sfruttare l’acqua del pozzo di Aglisotto.

Lo ha detto ieri il sindaco Alberto Arcidiacono nel corso della seduta consiliare, sollecitato dall’intervento del consigliere comunale Pippo Lo Coco, che da tempo, ormai, conduce la sua battaglia per fare in modo che questa risorsa possa essere messa a disposizione della comunità pioppese.

"Presto potrebbe arrivare un punto di fine – ha detto Arcidiacono – per evitare uno scempio ripetuto negli anni. Anche perché non reputo utile, ma non è questo il caso, vivere nel mito di Aglisotto o condurre una politica che alimenti aspettative. Non bisogna parlare alla pancia dei cittadini, ma alla testa”.



Nel corso della stessa seduta l’assessore ai Servizi a Rete, Geppino Pupella ha fatto il punto della situazione idrica di Pioppo, sottolineando come l’amministrazione sia stata presente e come stia “tamponando” per fronteggiare la sete della frazione. “E’ volontà dell’amministrazione comunale – ha agigunto cercare di garantire il diritto all’approvvigionamento idrico a tutti i cittadini. Adesso stiamo valutando sulla base dei risultati che emergeranno dalle ultime prove di portata della sorgente Giacalone, ricordando come già si sia prosciugata la sorgente Cerasa”.