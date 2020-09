Via Strada Ferrata, la bonifica c’è stata ma i rifiuti sono ancora lì

Protestano gli atleti amatoriali: “Dovevano essere smaltiti già molte settimane fa”

MONREALE, 6 settembre – Dopo svariate settimane dall'intervento di pulizia, bonifica e potatura degli alberi da parte volontari di ‘Basta Crederci’ in via Strada Ferrata, i resti dei rami tagliati si trovano ancora nel posto, ammassati in grande quantità.

Bisogna premettere, però, che i volontari di Basta Crederci, che da mesi ormai compiono azioni virtuose per la nostra cittadina, sono estranei a ogni operazione di smaltimento.

La paura degli abitanti del circondario e dei molti sportivi che praticano jogging nell’area interessata, che ci hanno segnalato il fatto, è che con l’arrivo delle temperature alte e le cattive intenzioni di qualche malintenzionato, queste enormi raccolte di materiale possano prendere fuoco in pochi minuti.

La cosa ancora più preoccupante, a detta di chi quelle zone le frequenta abitualmente, è la presenza di cavi elettrici sopra i rifiuti che, in caso di incendio, verrebbero danneggiati e metterebbero a rischio un intero quartiere, che ricordiamo essere molto affollato almeno una volta alla settimana durante il mercato ortofrutticolo.

Gli abitanti del quartiere hanno già fatto denuncia in maniera informale a chi di competenza la scorsa settimana, avendo ottenuto come promessa la rimozione entro questa settimana.