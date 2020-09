Sbarazziamocene: cumulo di materassi gettati in strada, ancora inciviltà in via Regione Siciliana

Gli ingombranti sono accatastati da diversi giorni in prossimità del CRES

Chiarito il fatto che non si tratta di uno sponsor inserito su uno spazio pubblicitario, non ci resta che analizzare il bilancio di tale inciviltà: 4 materassi a 1 piazza e ben 2 matrimoniali adagiati lungo il guardrail – in prossimità dei cassonetti della spazzatura – al limite della carreggiata, apprezzando inoltre la presenza di una poltrona tappezzata da un tessuto con motivi floreali, in mezzo a qualche sacco indifferenziato di spazzatura. Quello, d’altronde, non guasta mai.

Con questo, registriamo l’ennesimo atto di inciviltà cronica da cui è affetto qualche cittadino. Destinare uno “spazio” pubblico a discarica abusiva non è di certo una buona “pubblicità” e, cavalcando l’onda della nostra linea editoriale, cogliamo nuovamente l’occasione per denunciare questi atteggiamenti, ad alta voce e con respirazione asmatica, come in quella televendita anni ‘90.