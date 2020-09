Coronavirus in Sicilia, cinque casi a Bagheria e un sospetto all’Istituto ''Danilo Dolci'' di Palermo

Coronavirus in Sicilia, cinque casi a Bagheria e un sospetto all’Istituto ''Danilo Dolci'' di Palermo

Lo hanno fatto sapere il sindaco Filippo Maria Tripoli e il dirigente scolastico Matteo Croce

PALERMO, 9 settembre – A Bagheria sono emersi cinque casi di positività al Covid-19: secondo quanto dichiarato dal primo cittadino Filippo Maria Tripoli, una persona è risultata positiva al tampone ma si trova in isolamento domiciliare ed è in buone condizioni; gli altri quattro pazienti appartengono allo stesso nucleo familiare e di questi tre sono ricoverati in ospedale.

Per l’esito di un ulteriore tampone si attende ancora la conferma. Tripoli ha invitato i suoi concittadini a non abbassare la guardia e a proteggersi sempre dal possibile contagio indossando la mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza e lavando spesso le mani. “Non possiamo tornare indietro, non possiamo richiudere tutto, dobbiamo imparare a convivere col virus, rispettare le regole e soprattutto evitare assembramenti”.

Anche a Palermo si teme un nuovo focolaio: si attende l’esito di un tampone fatto a una collaboratrice scolastica presso l’Istituto “Danilo Dolci” di Palermo. La donna sarebbe risultata positiva al test sierologico e il dirigente scolastico Matteo Croce si è detto pronto ad affrontare ogni evenienza: l’istituto ha già sospeso i corsi di recupero in presenza e procederà a distanza per quanto riguarda gli esami, ma riaprirà comunque battenti il 14 settembre.

Intanto nella nostra regione sono stati registrati 77 nuovi casi di coronavirus, con un incremento dell’1,6%. I casi totali nell’Isola hanno toccato le 4.926 unità e i decessi sono 289. Il numero dei dimessi guariti è salito a 3.110 e 1.527 sono gli attualmente positivi al virus SARS-CoV-2: di questi, 1.407 si trovano in isolamento domiciliare, 105 sono ricoverati con sintomi e 15 nei reparti di terapia intensiva.