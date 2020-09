Giro d’Italia a Monreale, un concorso gratuito per abbellire le vie della città

L’iniziativa dell’amministrazione comunale premierà le decorazioni più originali

MONREALE, 10 settembre – Sempre più vicina la data del 3 ottobre, una giornata storica per la nostra comunità: sarà infatti il giorno della partenza del Giro d’Italia 2020.

L’Ufficio Stampa del Comune ha indetto il concorso “Aspettando il Giro d’Italia – Balconi e vetrine rosa” che avrà l’obbiettivo di abbellire le principali vie monrealesi in occasione dell’epocale evento ciclistico. Le decorazioni dovranno essere armoniose e rendere indimenticabili piazza Vittorio Emanuele II, piazza Guglielmo, via Roma, via Antonio Veneziano, via Benedetto D’Acquisto, via Palermo, via Cappuccini, i quartieri Ciambra e Carmine, Corso Pietro Novelli e Piazza Canale.

Gli elementi oggetto di considerazione e di premio riguarderanno “l’abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell’arredamento urbano”, “l’originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento” e “la scelta di essenze vegetali che possano più a lungo mantenere nel tempo la bellezza del balcone, davanzale e/o terrazzo traendo ispirazione dalla manifestazione sportiva”. Partecipare al concorso sarà possibile sia per i commercianti che per i proprietari degli immobili del centro storico.



La commissione giudicatrice sarà composta dal sindaco o da un suo delegato e da fotografi, giornalisti e artisti. I vincitori della selezione si aggiudicheranno una targa in ceramica e un kit dell’Astoria Spumante, sponsor ufficiale del Giro d’Italia, rispettivamente per le categorie “Balconi in rosa” e “Vetrine in rosa”. La premiazione avrà luogo il 3 Novembre 2020, un mese dopo l’evento, presso la Sala Rossa del Palazzo di Città, in Piazza Vittorio Emanuele n.8, alle ore 10.