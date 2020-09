Via SP20, una frana ostacola la viabilità ma nessuno interviene

La segnalazione è da molti anni ormai rivolta alle diverse amministrazioni. LE FOTO

MONREALE, 10 settembre – Sugli stradari si scrive SP 20, ma tutti da sempre la leggono e la conoscono come ''Portella della Paglia''. Il vecchio tratto stradale che conduce da Giacalone a San Giuseppe Jato ormai è così da tempo immemore, nonostante purtroppo le condizioni estremamente critiche in materia di sicurezza e le innumerevoli segnalazioni già rivolte.

A preoccupare di più è ovviamente la frana che tempo addietro ha praticamente occupato tutta quanta una delle due corsie di cui la strada si compone. Come è possibile osservare nelle foto contenute nella nostra Gallery infatti, l'area di carreggiata percorribile - poco meno della metà! - è estremamente ridotta rispetto a quanto invece è invaso da terra e sterpaglie. Se a questo si aggiunge la scarsa illuminazione, specialmente nelle ore notturne, e l'elevato numero di vetture che la percorrono (come ci spiegano, perlopiù contadini che frequentano ancora i propri possedimenti ndr), ben si spiegano le segnalazioni che ormai da moltissimi anni sono state riposte sui banchi delle diverse amministrazioni.

Trattandosi di una strada provinciale, è chiaro purtroppo che l'Amministrazione ben poco può fare attivamente per tentare di risolvere il problema ma - come ci dicono alcuni residenti - "In tutti questi anni non si è nemmeno sollecitato l'organismo preposto''. Triste realtà (come se non bastasse) è l'osservare anche la presenza piuttosto massiccia di alcuni rifiuti, gettati ai margini della strada. Macabra pennellata finale a un quadro già di per sé compromesso.