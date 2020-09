Coronavirus, positivi un bidello della Colozza-Bonfiglio di Palermo e un’insegnante dell’istituto Dalla Chiesa

Musumeci ha detto basta alla quarantena obbligatoria per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta

PALERMO, 11 settembre – Tra il personale scolastico della Colozza-Bonfiglio, sita in via Imera a Palermo, è stato registrato un caso di Covid-19: si tratta di un bidello risultato positivo al tampone e a darne notizia è stata la dirigente scolastica Valeria Catalano. Nonostante ciò, la preside ha confermato che il 14 settembre l’istituto riprenderà le attività didattiche in presenza.

Anche all’istituto tecnico Dalla Chiesa di Partinico è emerso un nuovo caso di coronavirus e si sta già provvedendo a individuare tutti coloro che hanno avuto dei contatti con la docente: sono circa venti insegnanti che sono già stati sottoposti al tampone e per cui, in attesa degli esiti, è stata disposta la quarantena obbligatoria. Intanto il governatore Nello Musumeci ha emesso l’ordinanza n.34 secondo la quale non sarà più obbligatorio l’isolamento domiciliare per chi proviene da Spagna, Grecia, Croazia e Malta.



In Sicilia sono emersi 104 nuovi casi di SARS-CoV-2 nelle ultime ventiquattro ore, portando il numero totale degli attualmente positivi a 1.706 unità. Di questi, 112 sono ricoverati con sintomi, 17 si trovano in terapia intensiva e 1.577 in isolamento domiciliare. Il numero dei rimessi guariti è salito a 3.141 unità, mentre i decessi sono 289. Dall’inizio della pandemia nell’Isola sono stati registrati 5.136 casi di contagio.