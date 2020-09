Monreale, iniziati i lavori di rifacimento delle strade interessate dal percorso del Giro d’Italia

Già effettuato un primo intervento di scarificazione dell’asfalto

MONREALE, 14 settembre – In vista della partenza il 3 ottobre del Giro d’Italia, appuntamento sportivo che coinvolgerà la città normanna, il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella stamane hanno effettuato un sopralluogo al parcheggio comunale e in via e piazza Ignazio Florio.

Sono le strade dove la ditta incaricata sta procedendo con la massima speditezza nei lavori di ripristino della sicurezza stradale, al fine di assicurare entro fine mese il completamento delle opere .Questa mattina, in particolare, è stato eseguito un primo intervento di scarificazione al quale seguirà la realizzazione del manto stradale.