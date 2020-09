Pioppo, più di cento i tamponi effettuati

Frattanto oggi 43 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Palermo

MONREALE, 14 settembre – Sono più di cento i tamponi effettuati dall’Asp di Palermo nella frazione di Pioppo, dove – come abbiamo riportato stamattina – sono tre i nuovi casi di coronavirus conclamati. Con questa azione l’azienda sanitaria sta effettuando una efficace azione di tracciamento dei possibili contagiati

“A Pioppo si sono accertati tre casi, attraverso l’ASP sono stati ricostruiti tutti i contatti e si sta procedendo alla verifica dei tamponi – afferma il sindaco Alberto Arcidiacono con un post scritto sul suo profilo Facebook – Qualcuno già esitato è negativo. È chiaro che dobbiamo convivere con il problema affrontandolo però senza timori ma con grande senso di responsabilità. Vi terrò aggiornati sulle condizioni dei nostri concittadini” è quanto affermato dal primo cittadino.

Secondo quanto riportato dall’Ufficio Stampa del Comune, Arcidiacono si è anche detto fiducioso nei confronti degli abitanti della piccola frazione, dichiarando di essere convinto che saranno d’esempio per tutti e in grado di affrontare un momento così delicato.

Intanto è emerso un nuovo focolaio presso la Rap di Palermo: le persone contagiate sono 34 e si attendono circa 800 accertamenti tra tamponi e test sierologici. Oggi i nuovi casi registrati in Sicilia sono 65 e ben 43 di questi sono risultati in provincia di Palermo. Il numero totale degli attualmente positivi è di 1.842 unità mentre si attestano a 292 i decessi. 136 persone sono ricoverate con sintomi, 16 si trovano in terapia intensiva e 1.690 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei dimessi guariti è salito a 3.172 unità, mentre i contagi totali nell’Isola dall’inizio della pandemia sono ad oggi 5.306.