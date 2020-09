Don Pino Puglisi, il tributo di Pippo Madé

L'omaggio del maestro al comune di Monreale, adornerà la stanza del segretario generale

MONREALE, 15 settembre – Nel giorno dell’anniversario della morte di don Pino Puglisi, il maestro Pippo Madè ha donato, questa mattina, una sua opera al comune di Monreale.

La cerimonia si è svolta in Sala Rossa, nel corso della quale il maestro Pippo Madè ha consegnato un suo dipinto dedicato a Don Padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia 27 anni fa nel giorno del suo compleanno . Da qui proprio la scelta dell’opera testimonianza del valore dell’onestà e cristianità che rappresentava don Pino Puglisi che sarà esposta nella stanza del Segretario Generale a Palazzo di Città. Un quadro di grandi dimensioni che sarà inserito nell’inventario delle raccolte artistiche del comune di Monreale. A rendere gli onori di casa , il sindaco Alberto Arcidiacono che ha espresso parole di apprezzamento per la brillante carriera del maestro Madè, il quale nelle sue opere esprime la speranza e la fiducia in un futuro migliore. Alla cerimonia vi hanno preso parte fra gli altri, l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Toto Cordaro, che ha ringraziato gli intervenuti, portando i saluti del presidente Musumeci ed ancora, il segretario generale Francesco Fragale, i rappresentanti della giunta, consiglieri e il maresciallo della stazione dei Carabinieri di Monreale Antonio La Rocca.