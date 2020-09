Carabinieri, si è insediato il colonnello Sebastiano Arena, oggi il saluto all’amministrazione comunale

L’ufficiale andrà comandare il gruppo Monreale, subentrando al trasferito Luigi De Simone

MONREALE, 15 settembre – Il sindaco Alberto Arcidiacono e la giunta hanno dato oggi il benvenuto al tenente colonnello Sebastiano Arena, nuovo comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale.

Il primo cittadino e gli assessori, ricevendo l’alto ufficiale in Sala Rossa ed augurandogli un buon lavoro, hanno confermato il rapporto di sinergia con l’Arma dei Carabinieri , offrendo la massima collaborazione da parte dell’amministrazione comunale.

Presente la giunta comunale, gli assessori Geppino Pupella, Rosanna Giannetto, Luigi D’Eliseo, Sandro Russo, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, il consigliere Flavio Pillitteri, il segretario generale Francesco Fragale e il capitano Andrea Quattrocchi, comandante della Compagnia Monreale.

Il colonnello ha rivolto un grazie all’amministrazione per questa grande accoglienza “Ringrazio l’amministrazione per la grande accoglienza - ha detto l’ufficiale -e ne sono onorato e felice. Sono certo che insieme all’amministrazione porteremo avanti un rapporto di grande sinergia”.