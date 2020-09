Strazzasiti e quella strada logora mai aggiustata

La denuncia arriva dagli abitanti per le condizioni della strada

MONREALE, 15 settembre - Da giorni la nostra redazione riceve segnalazioni riguardanti lo stato ormai compromesso delle strade di molte zone di Strazzasiti, area di campagna nei dintorni di Monreale.

Le strade, come ci informa un abitante della zona, oltre ad essere state esposte ai forti eventi climatici della stagione, non sono state curate a dovere. La noncuranza, che affonda le sue radici nel temo, ha dato il colpo di grazia alla strada rendendola quasi impraticabile per molte auto, che quotidianamente presentano danni causati dal passaggio nelle buche. A questi si aggiunge la paura che qualcuno possa inciampare in queste buche e di farsi davvero male.

Non mancano però le proposte da parte degli abitanti più virtuosi, i quali accetterebbero di arrivare a compromessi con l’amministrazione, facendo una colletta e pagando una parte della spesa per rendere la strada di nuovo percorribile e meno pericolosa.