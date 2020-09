Si avvicina il referendum, pubblicati gli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale

Sono stati comunicati questa mattina. Si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre

MONREALE, 17 settembre – Si avvicina il Referendum 2020 sul taglio dei Parlamentari: le consultazioni sono previste per il 20 e il 21 settembre.

Il referendum costituzionale prevede la riduzione di un terzo del numero dei parlamentari: i seggi della Camera (attualmente 630) scenderebbero a 400, mentre quelli del Senato diventerebbero 200 (ad oggi sono 315) e si potrà esprimere un parere favorevole o contrario votando rispettivamente “Si” o “No”.



Gli italiani avrebbero dovuto essere chiamati alle urne il 29 marzo ma l’emergenza Covid non lo ha permesso. Il Comune di Monreale ha comunicato gli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale: sarà operativo dalle 9 alle 18 nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre. La sezione Anagrafe-Stato Civile-Elettorale ha inoltre invitato a “verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio della tessera non consegnata o il duplicato”.

Domenica 20 settembre sarà possibile recarsi a votare dalle ore 7 alle ore 23, mentre lunedì le urne saranno aperte dalle 7 alle 15. Il Referendum relativo all’articolo 138 della Costituzione, essendo confermativo e non abrogativo, prescinderà dal quorum.