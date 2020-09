Rettilineo di Mugello? No, è la via S.L.

MONREALE, 18 settembre – Aquino, ore 23 ed è subito gran premio. Già da quell’ora si cominciano ad apprezzare i rumori dei motori delle automobili che sfrecciano lungo la comoda arteria, la via S.L., che mette in relazione le vie Aquino e Santa Liberata.

“Va bene il Giro d’Italia – affermano gli abitanti – ma questo gran premio clandestino perché?”. Secondo quanto affermato dai residenti, durante le ore notturne, l’ampia e comoda carreggiata di via S.L. poco trafficata e possibilmente libera da qualsivoglia presenza, quotidianamente, diventa sede di episodi alquanto critici, che si manifestano attraverso le sfrecciate di automobili lungo l’invitante rettilineo.

“Vero è che la notte il flusso del traffico diminuisce rispetto alle ore diurne – continuano – ma bisogna considerare che nelle stagioni estive i nostri ragazzi scendono per strada a giocare anche dopo cena, piuttosto che restare a casa davanti ai videogiochi”. Abitudine, questa, che continua a manifestarsi tutt’ora, considerando le medie temperature e il mancato inizio, per alcuni, del nuovo anno scolastico.

“Sarebbe necessaria – concludono i residenti – l’installazione di dossi in gomma stradali o di bande sonore lungo la via, al fine di limitasre questi frequenti episodi e scongiurare, tuttavia, possibili dispiaceri. I ragazzi tra poco rientreranno tutti a scuola, ma ciò non può escludere a priori la presenza dei cittadini che, per qualsiasi ragione, possono trovarsi in quell’istante ad attraversare la strada, comoda per carità, ma di certo non un circuito automobilistico”.