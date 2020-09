Migliorano le condizioni di Alex, trasportato questa mattina all’ospedale Civico di Palermo

Il ragazzo respira autonomamente. Sarà sottoposto a diversi interventi di chirurgia plastica

PALERMO, 21 settembre – “Alex respira da solo”: queste le indiscrezioni pervenute poc’anzi alla nostra redazione. Una notizia che di certo solleva il morale di un’intera comunità, dopo il brutale episodio avvenuto mercoledì scorso presso la fermata dell’autobus che da Palermo porta a Monreale.

Il ragazzo, con prognosi riservata presso l’ospedale Ingrassia, da stamattina riesce a fare a meno della ventilazione meccanica, ed è stato pertanto trasportato all’ospedale civico di Palermo dove, a causa delle forti percosse, dovrà subire diversi interventi di chirurgia plastica. Futili motivi alla base della spiacevole vicenda: cronaca già nota all’intera comunità – rimasta attonita in seguito all’accaduto – e descritta recentemente su questo quotidiano. Per questo motivo, giovedì 24 settembre, presso la chiesa di San Giuseppe a Pioppo, verrà celebrata una veglia di preghiera per tutte le vittime della violenza che, proprio in quest’ultimo periodo, hanno scosso la nazione, dedicandola in particolar modo al nostro concittadino. Così come si evince dal post su Facebook pubblicato nella giornata di ieri dalla pagina “Parrocchia Sant’Anna Pioppo”, nel pieno rispetto delle misure anti-covid e, vista la capienza limitata della chiesa, sarà permesso l’ingresso al pubblico fino ad esaurimento posti. A tal proposito, la parrocchia, assicurerà una diretta streaming a partire dalle 20:55 sulla medesima pagina Facebook. .