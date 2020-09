Indagini al cimitero di Monreale, Arcidiacono: ''Avvierò indagine interna per verificare eventuali responsabilità''

“Esprimo piena e incondizionata fiducia nell’operato della magistratura”

MONREALE, 23 settembre – “Ho piena fiducia nell’operato della magistratura e mi auguro che sulla vicenda loculi al cimitero di Monreale si faccia piena luce al più presto”.

Lo dice il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, nell’apprendere la notizia di notifica di chiusura delle indagini preliminari per i loculi e le cappelle gentilizie del cimitero di Monreale, in cui risultano tra gli indagati anche alcuni funzionari e dipendenti comunali.

“Nell’esprimere piena fiducia nell’operato della magistratura chiamata ad accertare eventuali responsabilità – aggiunge il sindaco Arcidiacono - e nel rispetto dei diritti fondamentali che lo Stato riconosce a chi si trova coinvolto in procedimenti penali, avvierò una indagine interna considerato che i fatti risalgono a diversi anni fa per verificare fatti e presunte responsabilità. Voglio comunque rassicurare la cittadinanza sulla piena operatività e funzionalità dei servizi cimiteriali”.