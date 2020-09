Coronavirus, 125 nuovi casi: è Palermo la provincia più colpita

Nel Palermitano i contagi hanno superato quelli registrati in provincia di Catania

PALERMO, 24 settembre – Sono 125 i nuovi casi accertati di coronavirus nella nostra Isola. La provincia di Palermo conta il record di contagi dall’inizio della pandemia, avendo totalizzato 1.546 casi contro i 1.521 registrati a Catania.

Dei 125 nuovi contagi, 56 sono emersi nella nostra provincia. Il numero dei tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore si attesta a 5.169 unità.

Oggi è stata disposta la chiusura di alcune strutture del capoluogo (si tratta degli asili Peter Pan di via Barisano da Trani, Tom&Jerry di via Leonardo Da Vinci e Faro di via Giuseppe Parlatore oltre a due uffici dello Sportello unico per le attività produttive).

Nelle ultime ventiquattro ore i decessi hanno toccato le 304 unità (+1) mentre i dimessi guariti sono in totale 3.594. Dei 2.461 attuali positivi, 237 sono ricoverati con sintomi, 16 si trovano in terapia intensiva e 2.208 sono in isolamento domiciliare.