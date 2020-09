C’è l’accordo, i supermercati cittadini resteranno chiusi la domenica

L’emergenza sanitaria alla base della decisione

MONREALE, 24 settembre – Si erano messi d’accordo il 23 luglio scorso, sottoscrivendo un documento congiunto che stabiliva la chiusura domenicale fino al 30 settembre. Oggi i cinque supermercati cittadini hanno rinnovato quell’accordo.

Anche ad ottobre, pertanto, le saracinesche dei supermarket monrealesi resteranno abbassate. Stavolta, anzi, l’accordo non ha una scadenza ed è pertanto da intendersi a tempo indeterminato.

Alla stesura della comunicazione, opportunamente fatta recapitare al sindaco Arcidiacono, hanno preso parte - come detto - tutti i supermercati presenti nel contesto urbano. Volendoli citare tutti, per completezza di informazione, essi sono il Carrefour di via Circonvallazione, il Sisa di via Biagio Giordano, il Conad City di via Venero, l'Ard Discount di via Benedetto D'Acquisto e il Quick Sisa di piazza Fedele. La motivazione principe di tale decisione sarebbe lo stato di emergenza sanitaria ancora attualmente in corso, anzi, purtroppo in aumento, che - come si legge nella comunicazione - obbliga a ritenere opportuno per la tutela e la salvaguardia dei lavoratori di "garantire agli stessi un giorno di chiusura e di riposo settimanale".