Monreale, guasto ai pozzi Boara, disservizi in alcune zone della città

Già all’opera una squadra di tecnici per ripristinare l’erogazione

MONREALE, 25 settembre – L’amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza che, a seguito del guasto agli impianti a servizio del pozzo Boara, è possibile il verificarsi, di disservizi all’erogazione idrica delle utenze, ubicate in alcune zone urbane.

Si tratta delle vie Regione Siciliana, Baronio Manfredi, Benedetto Balsamo e la zona bassa piazza Vittorio Emanuele, zona Carrubellla, Ciambra, Carmine, via Roma corso Pietro Novelli bassa. Sul posto sta intervenendo una squadra di operai esperti coordinati dagli uffici tecnici del Comune, per un lavoro finalizzato all’avvio dei lavori di riparazione dell’impianto per evitare ulteriori disagi . Subito dopo verrà ripristinata l’erogazione dell’acqua.