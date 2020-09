“#daquinonpassailgiro”, ma via Santa Liberata è una strada strategica: giunge al termine il rifacimento del manto stradale

Questa notte l’arteria che porta ad Aquino è stata chiusa al traffico

MONREALE, 26 settembre - Con un post su facebook, ieri sera, il sindaco Arcidiacono annunciava il ripristino di via Santa Liberata, l’arteria che collega strada Ferrata con la frazione di Aquino, intersecando la circonvallazione di Monreale.

Se è vero che la via, così come evidenziato dall’hashtag a seguito del contenuto postato sulla piattaforma dal primo cittadino, è estranea al circuito interessato dalla competizione ciclistica, è pur vero che da sempre, risulta un’utile arteria alternativa per molti cittadini che, quotidianamente, per ragioni lavorative e non, preferiscono percorrerla per raggiungere il capoluogo - proseguendo dalle vie Aquino e Olio di Lino - piuttosto che impelagarsi nel cronico ingorgo di corso Calatafimi.

Possibilmente, in occasione del Giro d’Italia, la medesima strada permetterà di diluire il traffico proveniente da Palermo, per raggiungere il territorio normanno. Operazione astuta, dunque, quella messa in atto dall’amministrazione comunale, per una strada che di fatto, si conferma strategica e che darà ai visitatori un’immagine più decorosa della città già a partire da Aquino.



Intanto, questa notte, per facilitare le operazioni di ripristino del manto stradale, il tratto a sud della circonvallazione è stato chiuso al transito fino al principio della via S.L. e il traffico è stato deviato lungo la strada vicinale Corpo di Guardia.