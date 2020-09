Intervento chirurgico riuscito, Alex è fuori dalla sala operatoria

L'intervento è durato circa 5 ore. Il ragazzo sta bene ed è in osservazione

PALERMO, 29 settembre – Alex Catalano, il ragazzo cruentemente massacrato di botte alla fermata del bus di via Benedetto D'Acquisto, è appena uscito dalla sala operatoria del reparto maxillo-facciale dell'ospedale Civico di Palermo. Martedì scorso, lo stesso Catalano era stato portato in sala operatorio e, successivamente, riportato in reparto su decisione dei medici i quali hanno preferito effettuare ulteriori accertamenti.

"Alex è uscito dalla sala operatoria e sta bene": questa la notizia che da tempo, un'intera comunità, aveva bisogno di sentire. Il ragazzo, entrato in sala operatoria verso le 9 di questa mattina, è uscito circa mezz'ora fa. L'intervento, è stato incentrato prettamente sulla mandibola, in quanto staccata in vari punti. Adesso, Alex si trova sotto osservazione presso l'ospedale Civico, in attesa di avere ulteriori riscontri.

Seguiranno aggiornamenti.