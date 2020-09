Monreale, dopo 38 anni di servizio va in pensione Mario Arcidiacono

Oggi il saluto a colleghi ed amministratori

MONREALE, 29 settembre – Dal primo ottobre Mario Arcidiacono funzionario tecnico dell'ufficio Urbanistica del Comune di Monreale va in pensione. Dopo 38 anni dalla sua assunzione avvenuta dopo aver vinto un concorso pubblico é arrivato il momento dei bilanci.

"Tanti volti, storie, ricordi, esperienze, sensazioni e piccole e grandi imprese hanno costellato la mia carriera" ha detto Mario Arcidiacono che questa mattina ha salutato i colleghi con una cerimonia e non poca commozione prima all’ufficio tecnico e successivamente in Sala Rossa dove sono intervenuti tutti gli assessori, il sindaco Alberto Arcidiacono, suo figlio, il segretario Francesco Fragale e numerosi colleghi.

Il geometra Arcidiacono ha già ricevuto un nuovo incarico per ricoprire il ruolo di consulente esterno in materia di pianificazione urbanistica al comune di Altofonte.”Adesso che guardo indietro – ha aggiunto – vedo soltanto l’affetto, la stima, i sorrisi dei colleghi, degli amici e dei miei concittadini, ed è su di loro che voglio concentrare il mio pensiero ed è a loro che voglio rivolgere il mio più caro saluto. Un grande abbraccio ai monrealesi che fin dal primo giorno mi hanno accolto facendomi sentire parte della comunità".