“Quando il dialogo tra amministrazione e consulta é costante, i risultati non possono che essere positivi"

Incontro costruttivo stamattina in sala Rossa tra il sindaco Arcidiacono e il presidente della circoscrizione di Aquino, Benedetto Annaloro

MONREALE, 29 settembre - Tante le tematiche affrontate quest’oggi, intorno alle 10:30, al palazzo comunale, riguardanti la frazione di Aquino. L’incontro, richiesto da Annaloro in seguito ai diversi interventi di manutenzione messi in atto dall’amministrazione in questi giorni, lascia ben sperare i residenti della frazione.

Un piano traffico per via Santa Liberata; individuazione di una sede fisica da destinare alla consulta di Aquino; criticità per quanto concerne la sede stradale di via Cavallacci: questi alcuni punti evidenziati dal presidente durante l’incontro, oltre la richiesta di mettere in sicurezza l’anfiteatro di via Aquino, operazione al momento difficile. Le rassicurazioni, peró, arrivano direttamente dal primo cittadino il quale, cordialmente, ha accolto le diverse istanze proposte da Annaloro, anticipando frattanto che ci saranno novità per quanto riguarda via Adragna e l’illuminazione dell’intero territorio normanno: “Dopo il Giro d’Italia - ha affermato il sindaco - ci attiveremo per programmare i vari interventi. La cosa più importante è garantire sempre l’incolumità dei cittadini”.

Non è escluso, tuttavia, che in seguito alla manifestazione sportiva, verranno organizzati ulteriori incontri. “Ritengo sia stato un incontro costruttivo - afferma Annaloro - e sono convinto che l’unico modo per fare bene è quello di mantenere saldi i rapporti con le istituzioni locali, siano esse civili, militari o religiose. Ringrazio pertanto il sindaco per avermi accolto stamattina in sala Rossa e sono convinto che in futuro riusciremo, con entusiasmo, a portare avanti il nostro progetto civico”.